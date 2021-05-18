В Воронежской области уже 369 жителей обратились к медикам из-за укусов клещей

К 17 мая за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 369 жителей Воронежской области. Это в 1,5 раза меньше, что за аналогичный период 2020года (Тогда было 569 человек).

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в этом году обработано 290,6 га в местах массового пребывания населения.

Исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводятся по адресу г. Воронеж ул. Космонавтов д.21, график работы ежедневно с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 263-52-41, (8473) 264-15-71.

- При посещении лесных массивов, дачных участков и при нахождении у открытых водоемов необходимо периодически проводить само- и взаимоосмотры внешних кожных покровов на наличие клещей, пользоваться одеждой обработанной средствами, отпугивающими клещей и насекомых – репеллентами, разрешенными для применения на территории Российской Федерации, эти средства выпускаются в виде мазей, гелей, аэрозолей. Перед применением препаратов следует ознакомиться с инструкцией, - отмечают санврачи.

Если же клещ все-таки присосется к вам, необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт. При повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.