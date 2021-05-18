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Общество18 мая 2021 19:47

В Воронеже за день остановили 30 маршрутных автобусов для проверки соблюдения масочного режима

Однако никого из пассажиров штрафовать не стали
Олег ИВАНОВ
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Пока инспекторы ограничиваются профилактическими беседами

Пока инспекторы ограничиваются профилактическими беседами

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

18 мая инспекторы ГИБДД остановили 30 маршрутных автобусов. Все для того, чтобы проверить, как воронежцы соблюдают масочный режим в общественном транспорте. В рейде участвовали специалисты профильных подразделений администрации города и правительства области.

На этот раз составлять материалы по административным правонарушениям не стали, так как цели «наказать» по-прежнему нет. Поэтому пока госслужащие ограничиваются профилактической работой.

- Сегодня мы видим, что многие водители соблюдают масочный режим, с перевозчиками ведется постоянная работа на эту тему. Что касается пассажиров, факты нарушения еще заметны, но практика показывает, что маски с собой есть практически у всех и все готовы их надеть при напоминании о том, что масочный режим на территории области сохраняется, – отметил директор МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» Никита Шипулин.

Перевозчики останутся под пристальным вниманием профильных надзорных органов – ежедневный мониторинг продолжится, как и рейды, которые будут проходить еженедельно.

Кстати, в адрес перевозчиков, допустивших массовое пребывание граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания в транспорте, составляются материалы по ст. 20.6.1 КоАП. Это грозит предупреждением или штрафом.