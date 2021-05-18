Воронежский областной суд отклонил досрочное увольнение мэра города Семилуки

Воронежский областной суд не согласился с решением депутатов уволить мэра города Семилуки Сергея Жеребцова. Об этом 18 мая сообщили в официальном Telegram-канале района. Таким образом пока что Сергей Жеребцов остается на прежнем месте работы.

Облсуд 13 мая 2021 года удовлетворил ходатайство о применении мер предварительной защиты по административному исковому заявлению мэра. В частности, приостановил действие распоряжения главы городского поселения – город Семилуки от 15 апреля о досрочном расторжении контракта.

Напомним, ранее стало известно, что местный Совет народных депутатов принял решение досрочно прекратить контракт с действующим мэром. Также уточнялась причина, по которой парламентарии отказались от услуг очередного градоначальника. Депутатов не удовлетворило состояние города.