В прокуратуре прокомментировали инцидент со стрельбой у воронежской школы: видео

На месте ЧП работали следователи и прокуратура

Зампрокурора Коминтерновского района Иван Глазьев рассказал 18 мая о подробностях инцидента во время урока физкультуры в средней общеобразовательной школе № 85 им. героя России Филипова Р. Н.

– К одному из учеников пятого класса подошел неизвестный мужчина и продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону от спортивной площадки и, направив пистолет в воздух, произвел выстрел, – пояснил он.

В данный момент следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ход расследования взят на контроль прокуратурой района.

Подозреваемого задержали участковые. По информации регионального главка, им оказался 33-летний мужчина, который ранее был судим за имущественное преступление. Сопротивления он не оказывал. При нем также нашли устройство дозированного распыления смеси.