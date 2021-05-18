Полиция: стрелявший из пистолета у школы воронежец ранее был судим

Фото из архива КП

Воронежские полицейские рассказали о подробностях задержания 33-летнего мужчины с пистолетом, напугавшего школьника. Инцидент случился утром 18 мая возле школы № 85 им. героя России Филипова Р. Н. во время урока физкультуры. Мужчина зашел на территорию спортплощадки, показал оружие одному из учеников, а затем вышел за ограду. После этого раздался хлопок, похожий на выстрел.

По факту Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Участковые уполномоченные в скором времени задержали мужчину на административном участке в Северном микрорайоне. Оказалось, что ранее он уже был судим за совершение имущественного преступления. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

При задержании сопротивления он не оказывал. Разрешение на оружие он не получал. При нем было обнаружено устройство дозированного распыления смеси.