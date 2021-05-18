Под Воронежем местные жители нашли свалку с ампулами вакцины от туберкулеза

В социальных сетях 18 мая жители Новой Усмани опубликовали фотографии с найденными ампулами от медикаментов. По словам местных жителей, это «свалка просроченных прививок от туберкулеза».

Представители Новоусманской РБ и районного Роспотребнадзора выехали на место импровизированной свалки.

- Согласно маркировке на упаковках и ампулах, выброшенная туберкулезная вакцина для щадящей первичной иммунизации (БЦЖ-М) не принадлежат Новоусманской РБ. А аллергоид из домашней пыли в учреждение никогда не поставлялся и соответственно не использовался. Вся информация о данной ситуации передана департаментом здравоохранения в контролирующие органы для проведения расследования с целью установления владельца выброшенных медикаментов, - отметили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Во всех государственных медицинских организациях, в том числе медкабинетах дошкольных и школьных образовательных учреждений, имеются технологические журналы учета вакцин, медикаментов и их отходов. Ведется строгий учет, а утилизация осуществляется сертифицированными организациями по соответствующим договорам.