Депутаты Воронежской облдумы помогли решить бытовые вопросы ветеранов

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Благодаря помощи и личному участию депутатов Воронежской областной Думы более тысячи ветеранов и тружеников тыла получили к 9 мая подарочные наборы, цветы, а также письма Победы, которые написали школьники и студенты. Кроме того депутаты Воронежской областной Думы помогали в организации различных акций и мероприятий, посвященных Дню Победы, бесплатных концертов и вечеров встреч, принимали участие в памятных церемониях на мемориалах по всей Воронежской области, решали бытовые вопросы представителей старшего поколения.

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