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Общество18 мая 2021 17:09

Воду из коллектора сливали в воронежском Северном лесу из-за порыва на сети теплоснабжения

По словам экологов, угрозы лесу данная жидкость не представляет
Олег ИВАНОВ
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Воронежцы решили, что непонятная жидкость может быть опасна для деревьев

Воронежцы решили, что непонятная жидкость может быть опасна для деревьев

Фото: принтскрин видео.

Жители многоэтажек у Северного леса вновь забили во все колокола: 18 мая они опубликовали видео, на котором запечатлено, как некий мужчина с помощью спецтехники сливает некую жидкость из коллектора прямо на дорожку между деревьями.

- Зачем он это делает ? Говорит, что из Управы Коминтерновского района. Как только начал снимать, сразу выключил. По всему увиденному сбрасывает уже не первый раз, - пишет местный житель Александр.

В пресс-службе мэрии объяснили, что был выявлен порыв на сети в камере теплоснабжающей организации. Та жидкость, что сливал мужчина, - сетевая вода. Ее откачивали из камеры для устранения утечки.

- Угрозы природе не представляет, на всякий случай на место выехали экологи, - сообщили в городской администрации.

В пресс-службе правительства Воронежской области также сообщили, что на место выезжал замглавы регионального департамента природных ресурсов и экологии Александр Царев. Он подтвердил, что речь идет о сетевой воде, которая не представляет угрозы для экологии Северного леса. Соответствующий акт осмотра территории составлен сотрудниками департамента.