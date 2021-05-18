В Воронеже изменили путь автобусного маршрута № 59А

Теперь общественный транспорт будет идти по улице Ростовской Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 19 мая изменится путь автобусного маршрута № 59А. Теперь общественный транспорт под этим номером будет идти по улице Ростовской. Как объяснили в пресс-службе мэрии, изменить маршрут решили по многочисленным просьбам воронежцев.

Движение будет направлено от остановки «Больница № 8» по автодороге на больницу № 8, улицам Корольковой, Ростовской, Новосибирской, Корольковой, Новосибирской, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице Героев Стратосферы, ВоГРЭСовскому мосту, улицам 20-летия Октября, Кольцовской, 9 Января, Екатерины Зеленко до остановки «ул. Екатерины Зеленко».

В обратном направлении – по улицам Екатерины Зеленко, 9 Января, Свободы, Кольцовской, 20-летия Октября, ВоГРЭСовскому мосту, улицам Лебедева, Новосибирской, Корольковой, Ростовской, Корольковой, через автодорогу на больницу № 8.