В Воронеже задержали 33-летнего хулигана с пистолетом, напугавшего школьников

На месте происшествия работают следствие и прокуратура

В Воронеже задержали 33-летнего мужчину, который утром 18 мая возле школы № 85 им. героя России Филипова Р. Н. во время урока физкультуры зашел на спортплощадку и продемонстрировал школьнику предмет, похожий на пистолет, а затем отошел. После этого раздался хлопок, похожий на выстрел.

По факту Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщили в ведомстве.

– Спустя непродолжительное время следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции его личность была установлена, он задержан по подозрению в совершении данного преступления, – пояснили в следственном управлении.

Следователями СК и выехавшими на место криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств случившегося. Ее ход взяла на контроль прокуратура Коминтерновского района.