В Воронеже водителя, переехавшего двойную сплошную перед автомобилем полиции, оштрафовали

Момент нарушения Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

14 мая примерно в 8:25 водитель автомобиля «Форд Фокус» решил развернуться на улице Грамши - его при этом не смутило, что для такого маневра ему необходимо пересечь двойную сплошную линию разметки.

Комизма ситуации придает тот факт, что нарушитель проделал этот трюк прямо перед автомобилем инспекторов ДПС, патрулировавших район. Полицейские тут же включили проблесковые маяки и проследовали за водителям.

Запись нарушения вскоре появилась в социальных сетях. Горожане гадали, как развивалась ситуация дальше и какое наказание понес поступивший столь нагло водитель.

Оказалось, что за рулем был 23-летний житель Советского района. Он остановился по требованию инспекторов. Молодого водитель оштрафовали по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ. Ему придется заплатить тысячу рублей.

- Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, то можете направить информацию на интернет – сайт ГИБДД, перейдя по данной ссылке, либо сообщить о нарушении в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.