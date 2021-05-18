Озеленение сквера у озера на улице Минской в Воронеже обойдется почти в 1 млн рублей

Фото мэрии Воронежа

В скором времени в Воронеже начнутся работы по озеленению сквера «У озера» на улице Минской. Власти разместили на сайте госзакупок 17 мая тендер на соответствующее благоустройство. Начальная цена контракта – 922 тысячи рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет посадить 21 дерево (плакучие ивы, катальпы и липы) и 241 кустарник (можжевельник казацкий, барбарис Тунберга, сирень венгерская, пузыреплодник калинолистный, кизильник блестящий).

Также победителю аукциона необходимо будет выложить рулонный газон площадью 880 кв. м.

Принимать заявки на участие в торгах будут до 25 мая. Аукцион состоится 27 мая.