В Воронеже на Большой экологической тропе установили информационные стенды

Один из аншлагов Фото: из паблика Большой экологической тропы

В выходные на Большой экологической тропе в Воронеже появились информационные аншлаги с информацией о том, что в давние времена могло находиться на этой территории.

- Они спроектированы с учетом возможности быть вписанными в ландшафт и не изменять видовую привлекательность местности. Высота не более 80 см. Будут устанавливаться вблизи объектов показа и памятников. Просим жителей Воронежа бережно относиться как к памятникам природы и археологии, так и к объектам благоустройства, - обращаются организаторы.

Объекты должны сделать тропу еще более познавательной: например, на одно из стендов рассказывается о Сарматском святилище. На другом - о Славянских курганах.

Ранее мы рассказывали, что на экотропе полностью восстановили настилы через Мокрый лог на туристическом маршруте.