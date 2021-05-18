Аферисты не смогли выманить миллион рублей у воронежского пенсионера

Мошенник позвонил 56-летнему пенсионеру, который проживает в Левобережном районе и сообщил, что якобы его сын сбил на автомобиле девушку. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Но спасти от правосудия может возмещение ущерба. Однако мужчина насторожился: голос у звонившего был хриплый. Да и сначала он требовал миллион рублей, а потом стал выяснять, сколько вообще у него денег.

Потом злоумышленник даже продиктовал реальные персональные данные сына пенсионера. Однако мужчина не повелся и стал задавать наводящие вопросы. Далее попросил передать трубку «следователю», чтобы подробнее узнать обстоятельства ДТП. Аферист передал трубку товарищу и тут-то обман и раскрылся. «Лжеправоохранитель» не смог точно назвать место и причины аварии. Мошенники, поняв, что их преступный план раскрыт, сами бросили трубку.

А мужчина после этого заявил в полицию. В настоящее время по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.