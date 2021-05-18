В Воронеже проверят состояние подъездов домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны

В ближайшие две недели пройдет полное обследование домов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

18 мая в Воронеже стартовал проект по мониторингу подъездов домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Проблему несколько дней назад в ходе рабочей встречи обсудили глава города Вадим Кстенин и член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Отправной точкой стал дом №101/2 по Ленинскому проспекту. Там, в одной из квартир, живет 103-летняя Антонина Гавриленко. Участница боев за Воронеж Антонина Сергеевна ушла на фронт в 1942-м, когда ей было 24 года. Она награждена орденом Отечественной войны 2-й степени.

- Когда мы приехали к Антонине Сергеевне, то обратили внимание на плохое состояние подъезда. Соседи ветерана посетовали, что его уже давно следовало привести в порядок, но управляющая компания не торопится. Исправить ситуацию мы решили силами команды «МолодежкаОНФ» покрасили его, поменяли плафоны. Отсюда и родилась идея – почему бы не навести порядок во всех остальных подъездах домов Воронежа, где проживают ветераны. Пообщались с мэром по этому поводу, заручились поддержкой, - отметил Игорь Кастюкевич.

В ближайшие две недели пройдет полное обследование домов. Представители команды «МолодежкаОНФ», управления ЖКХ города и управы районов составят акты и дефектные ведомости, определят объем работ.

Первые мониторинговые группы уже приступили к работе по тем адресам, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Результаты будут обнародованы через неделю. После этого данные будут переданы в управляющие организации.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы провести ремонт в жилых помещениях наших самых заслуженных горожан - участников Великой Отечественной войны. Но подъезды домов, где они проживают, все это время оставались без должного внимания, ремонтировались от случая к случаю. Игорь Юрьевич в ходе нашей встречи обратил внимание на эту проблему, и мы приняли совместное решение - привести в порядок все без исключения подъезды, где расположены квартиры ветеранов. Я дал поручение управлению ЖКХ в активном взаимодействии с ОНФ определить объем задач, а дальше - работать с управляющими организациями, чтобы при помощи молодежного направления народного фронта решить проблему системно, - прокомментировал мэр Вадим Кстенин.