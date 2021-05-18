В Воронеже начали разработку проекта по сохранению легендарного «Дома Гарденина»

Подрядчиком выступит воронежская фирма «Зодчие Черноземья» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на разработку проекта по сохранению «Дома Гарденина». Напомним, объект культурного наследия федерального значения находится в переулке Фабричный, здание №12.

Подрядчиком выступит воронежская фирма «Зодчие Черноземья». Срок проведения работ – до конца 2021 года.

Напомним, после реставрации в знаменитом Доме Гарденина в Воронеже может появиться музей эпохи Петра I. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев 28 апреля на выставочно-просветительском мероприятии, посвященном подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения императора.

Знаменитый памятник истории – считается одним из первых каменных зданий, возведенных в Воронеже. Он был построен купцом Потапом Гардениным. Здание начали эксплуатировать в первой половине XVIII века. В XIX-начале XX веков дом использовали в качестве больничного корпуса, воспитательного дома, богадельни и даже дома инвалидов. Потом это был просто жилой дом.