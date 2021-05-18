Благотворительный проект "Дети Солнца" проходит в Воронеже

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Международный общественный Фонд "Российский фонд мира" запустили новый благотворительный проект "Дети Солнца".

Цель проекта - посредством изобразительного искусства и арт-терапии раскрыть уникальные таланты детей-сирот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и содействовать их социальной адаптации и общественному признанию.

«Дети Солнца» - это уникальный и единственный в России благотворительный арт-проект, который был успешно реализован сначала в Орловской области. В прошлом году в рамках этого проекта было проведено 20 мастер-классов в 11 детских учреждениях с участием более 200 воспитанников, создано 92 картины. Лучшие произведения юных художников были представлены на аукционе, а средства, вырученные от продаж картин направлены на развитие материально-технической базы детских домов, в которых ребята учатся.

- Мы решили, что полученный опыт достоин тиражирования на все Черноземье, - рассказал заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка – управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк Денис Скребец. – Этот проект позволит не только оказать помощь тем, кто в ней реально нуждается, но и будет способствовать развитию творчества у ребят, расширению их кругозора и становлению личности. Убежден, что возможность самовыражения в изобразительном искусстве поможет юным художникам найти свое место в жизни.

Реализацию проекта берет на себя команда профессионалов (юристы, администраторы, волонтеры), имеющая богатый опыт его проведения в Орловской области. Идейный вдохновитель проекта – Игорь Сычкин, председатель Орловского областного отделения Международного общественного фонда "Российский Фонд Мира". Творческим центром команды является художник-абстракционист Сергей Ладошкин - творческий псевдоним Сергей Дас, почетный член Российской академии художеств, член творческого Союза художников России, член международной Федерации художников. Картины Сергея Даса представлены в музеях, галереях и частных коллекциях, как в России, так и за рубежом.

В Воронежской области мастер-классы проводятся сразу в пяти организациях: КОУ ВО "Воронежский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции", КОУ ВО "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения", "Детский дом г. Воронежа", КОУ ВО "Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" и КОУ ВО "Воронежская Школа-Интернат № 6 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Завершится проект итоговой праздничной программой, в рамках которой предусмотрена покупка необходимых предметов для детских домов на заработанные от аукциона средства, а также их вручение детям в торжественной обстановке. Кстати, посмотреть картины юных художников можно будет на выставке и во время проведения в СОК «Олимпик» традиционного «Зеленого Марафона» Сбербанка.