В Северном микрорайоне Воронежа без воды останутся несколько многоэтажек и две школы

Местным жителям необходимо заранее запастись питьевой водой Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

19 мая с 11:00 до 16:00 в районе дома №123 по Московскому проспекту будут менять вышедшую из строя запорную арматуру на водопроводной линии.

На время работ придется ограничить водоснабжение. Краны «пересохнут» в домах по Московскому проспекту №117А, №117Б, №117В, №119, №121, №123. Также воды не будет в зданиях по улице Маршала Жукова №10А , №16, №18, №20, №22, №24, №26 и по Бульвару Победы №2 .

В список адресов попадают и два социальных объекта: речь идет о гимназии №2 и школе-интернате №3.

В «РВК-Воронеж» отмечают, что приложит максимум усилий для скорейшего завершения работ, и приносят граждан заранее запастись питьевой водой.