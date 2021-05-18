Мужчина, на которого набросилась волчица в Воронежской области, остается под наблюдением медиков

Мужчину, на которого набросилась волчица в Борисоглебске, выписали из больницы в конце апреля. Однако ему еще предстоит пройти курс вакцинации. Пациент остается под наблюдением.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, на данный момент мужчина находится в удовлетворительном состоянии, вакцинация продолжается по схеме.

Напомним, 9 апреля 22:00 в Юго-Восточном микрорайоне города волчица несколько раз укусила местного жителя. В борьбе животное погибло. Позже лабораторная диагностика подтвердила бешенство у хищника.

В тот же день пострадавшего приняли в Борисоглебской районной больнице. Амбулаторно ему обработали раны и вакцинировали его. Состояние мужчины тогда оценили как удовлетворительное, необходимости в стационарном лечении не было.

Однако 12 апреля пациента после перевязки все-таки госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии из-за плохого самочувствия, связанного со стрессом.