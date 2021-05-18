В Воронеже на возвращавшуюся из ночного клуба женщину напал рецидивист

Ночью 4 мая жительница Воронежа возвращалась домой из ночного клуба. Она не заметила, что уже несколько сот метров за ней идет подозрительный мужчина... Выждав момент тот подбежал, толкнул ее, сорвал с груди золотую цепочку и убежал. Женщине пришлось обращаться в полицию.

Оперативники опросили возможных очевидцев и изъяли записи камер видеонаблюдения. Грабителем оказался 32-летний житель Кантемировского района. Он и ранее был суди за воровство. Ювелирные изделия рецидивист сдал в ломбард, а деньги потратил.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.