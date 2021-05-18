В Воронежской области коронавирус подтвердился еще у 142 человек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежский оперштаб 18 мая сообщил о еще 142 пациентах, у которых за сутки оказался положительным диагноз на ковид. Всего число инфицированных с начала пандемии составило 83 075 человек.

Кроме того, печальную статистику пополнили еще 12 умерших. Они не смогли справиться с осложнениями, вызванными страшной болезнью. Всего в списке скончавшихся 3 366 пациентов.

При этом выросло количество выздоровевших до 78 513 человек. 142 из них были выписаны из стационаров и амбулаторного лечения за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация против ковида. Работают как стационарные, так и мобильные пункты, где можно сделать прививку.