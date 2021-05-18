В Воронеже пьяный водитель на «Ауди» лоб в лоб столкнулся с маршруткой

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Авария произошла 17 мая примерно в 18:50 в Воронеже у дома 44 по улице Богдана Хмельницкого. Пьяный водитель на «Ауди 100» столкнулся с маршрутным автобусом ЛИАЗ под номером 14 В. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 18 мая.

По предварительным данным, 56-летний местный житель на иномарке двигался по улице Б.Хмельницкого со стороны Ленинского Проспекта в сторону улицы Артамонова. Он вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Ею управлял 30-летний воронежец.

В результате аварии водитель «Ауди 100» с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Там после взятия анализов оказалось, что он был пьян.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.