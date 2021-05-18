Воронежцам рассказали о вакцинации от коронавируса по месту работы

Представителям предприятий рассказали о важности вакцинации Фото: из архива «КП»

Представителей УК и предприятий Ленинского района пригласили в управу для разъяснений по вопросам вакцинации против коронавируса. Собравшимся рассказали о важности и необходимости прививки от тех или иных заболеваний, с познавательной лекцией просветительского характера выступил заместитель главного врача городской поликлиники N 10 Дмитрий Зиборов. Он в доступной форме объяснил участникам встречи принципы создания и действия отечественной вакцины, готовность медицинского персонала к работе в особых условиях. В том числе непосредственно в трудовых коллективах.

- В современном мире, учитывая внезапные глобальные и опасные вызовы человечеству, уже не остаётся места невежеству и необоснованному отрицанию медицинской помощи, - подчеркнул Дмитрий Зиборов.

Он также добавил, что основной принцип медпомощи – «не навреди!» строго соблюдается. Желающие привиться обязательно обследуются на наличие противопоказаний.

Согласно статистике, в настоящее время в Ленинском районе прививку от коварного заболевания получили более 10 тысяч человек. Стоит отметить, что постпрививочных осложнений у них не выявлено.