Прокурор Воронежской области Николай Саврун В 2020 году заработал 3,3 млн рублей

В прокуратуре Воронежской области опубликовали сведения о доходах сотрудников за 2020 год. Так, заработок главы надзорного ведомства региона Николая Савруна по итогам прошлого года составил 3,34 млн рублей.

Прокурору области, прибывшему к нам из Тамбовской области, и его жене на правах собственности принадлежат по 1/3 доли в квартире площадью 149,3 кв. м. Кроме того, семейная пара имеет в пользовании две квартиры — 109,3 кв. м и 93,7 км. м. Благоверная Николая Савруна по итогам прошлого года заработала 446 тысяч рублей.

Первый зампрокурора Воронежской области Юрий Немкин в свою очередь заработал 2,572 млн рублей. Ему принадлежит 1/5 часть в квартире общей площадью 96,8 кв. м. Остальные доли в этом же объекте недвижимости зарегистрированы на супругу и детей. В собственности жены Юрия Немкина находятся земельный участок в 800 кв. м и автомобиль Volvo XC90. Ее доходы составили 620 тысяч рублей.

Больше всех заработал зампрокурора Воронежской области Константин Кремнев – 3,9 млн рублей. Вместе с женой он владеет квартирой площадью 77,8 кв м. Также в его собственности имеется два автомобиля — Ford Kuga и Ford Mondeo. Его супруга является собственницей двух земельных участков в 400 и 600 кв. м, жилого дома в 176,1 кв. м., а также владеет квартирой площадью 35,2 кв. м.

Зампрокурор области Геннадий Буслаев отчитался о заработке в 2,983 млн рублей. Из недвижимости у него есть только автомобиль Volvo XC60. Доходы супруги Буслаева за год составили 1,885 млн рублей. В ее собственности находится земельный участок 1900 кв. м и жилой дом площадью 151,9 кв. м.

Меньше всех заработал зампрокурор Алексей Киреев - 2,753 млн рублей. Он владеет долями в земельном участке общей площадью 1,204 тыс. кв. м, а также в квартире (38,7 кв. м). Аналогичное имущество числится и за его супругой. Алексею Кирееву принадлежит бортовой прицеп МЗСА 817717, а его жене – Renault Clio Sport. Заработок женщины составил всего 243 тысяч рублей.