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Происшествия18 мая 2021 10:20

В Воронеже спасатели эвакуировали 25 человек из горящей 4-этажки

По счастью, жертв удалось избежать
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Крупный пожар случился в четырехэтажном многоквартирном доме на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорание поступило в 16:04. Огонь полыхнул в здании площадью 20х100 м. Пламя повредило фасадную обшивку стены, утеплитель, пластиковый блок на площади 5 кв. м между первым и вторым этажами. 25 человек, которые в этот момент находились в доме, были эвакуированы самовыводом.

По счастью, никто не пострадал. Пожарные потушили огонь в 16:20. На месте работали семь пожарных отделений. Всего к ликвидации пожара привлекли 20 человек и семь единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

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