В Воронежской области фельдшерско-акушерские пункты построит калужская компания

В Воронежской области строительством фельдшерско-акушерские пунктов займется компания «МПК – Сталь» из Калуги. Ей достался контракт на проведение работ. Из областного бюджета на эти цели выделят 173,6 млн рублей. Это следует из документов на сайте госзакупок.

Калужская компания стала единственной, подавшей заявку на участие в конкурсе. Согласно проекту, строительство будет идти в девять этапов и должно завершиться в начале 2022 года.

Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в 29 из 33 районах Воронежской области: на территории Семилукского района, Нижнедевицкого, Рамонского Верхнехавского, Новоусманского, Панинского, Каширского, Таловского, Аннинского, Эртильского, Борисоглебского городского округа, Поворинского, Новохоперского, Грибановского, Терновского, Калачеевского, Петропавловского и Воробьевского.