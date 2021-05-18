Воронежцы стали свидетелями «поезда» из 60 спутников Илона Маска

Фото - соцсети

Вчера, 17 мая, примерно в 23:00 воронежцы смогли увидеть, как над городом сначала пролетел «поезд» из 60 спутников Илона Маска, а затем - Международная космическая станция. Фото и видео горожане опубликовали в соцсети в Вконтакте.

Подробностями поделились в группе «AstroAlert».

– Первые 28 штук были яркими, блеск порядка +1,5 звёздных величин. А потом, с отставанием на 10-15 секунд, ещё около 20 штук. Они были послабее – около +3 звёздных величин. Это оценка блеска в момент кульминации, – написал автор поста.