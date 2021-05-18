В Воронежской области убрали более 600 несанкционированных свалок и вывезли 91 тысячу кубометров мусора. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания в облправительстве 17 мая.

С докладом об итогах месячника по благоустройству выступил руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Максим Зацепин. По его словам, в весеннем месячнике приняли участие более 300 тысяч жителей области. Работы особенно активно велись в местах, где находятся памятники и мемориалы, а также в лесопарковых зонах, зонах массового отдыха и на дорогах.

За это время в надлежащее состояние привели 37 тысяч гектаров озелененных и прилегающих территорий, ликвидировали более 600 несанкционированных свалок, высадили более 38 тысяч саженцев деревьев и кустарников, опилили 38 тысяч сухостойных и удалили более трех тысяч аварийных деревьев. В надлежащее состояние привели 17,7 тысячи памятных и мемориальных мест, убрали территории более 1,4 тысячи кладбищ.