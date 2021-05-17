Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье17 мая 2021 20:20

В Воронеже возобновляют масочные рейды

Наказывать будут и пассажиров, и водителей
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Не пренебрегайте масками, носите их в общественных местах, на остановках, в автобусах. Так вы и свое здоровье сохраните, и окружающих, и не попадете на штраф! В Воронеже возобновляются рейды по соблюдению масочного режима в городском общественном транспорте, такое решение приняли на понедельничном совещании в мэрии. Требования в равной степени касаются и водителей и пассажиров.

Напоним, за минувшие сутки в регионе от последствий коронавируса скончались 6 пациентов, за день зафиксировали 134 новых случая заражения.

Коронавирус Covid-19