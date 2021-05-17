В Воронеже прокуратура проверяет техникум после ночных побегов учащихся из общежития

Прокуратура Рамонского района проводит проверку Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности и его общежития - на предмет профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.

Прокуроры обнаружили много нарушений в части санэпиднорм и требований пожарной безопасности. В отдельных помещениях учебного корпуса не оказалось автоматической системы пожарной сигнализации, в спортивном зале и общежитии необходим ремонт. Кроме того, не ведется профилактическая работа с несовершеннолетними, проживающими в общежитии, в итоге подростки в ночное время отсутствуют в общежитии.

От директора образовательного учреждения потребовали устранить нарушения, привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Возбудили три административных дела, в суд направили иск с требованием устранить нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в прокуратуре Воронежской области.