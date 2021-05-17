В Воронеже будут судить водителя, который пытался дать 10 тыс сотруднику ГИБДД, чтобы скрыть факт ДТП

В Воронеже будут судить 29-летнего водителя за взятку сотруднику ГИБДД.

19 января 2021 года мужчина попал в ДТП на ул. Богдана Хмельницкого, но оставил место аварии. Его личность все равно установили и составили административный материал. Мужчина, кстати, ранее судимый за разбойное нападение, 11 марта 2021 года прибыл в здание ГИБДД, чтобы попытаться склонить сотрудника полиции не дать ход делу. Нарушитель положил в стоявший в шкафу лоток для хранения документов 10,3 тысячи рублей. Его задержали. Теперь его ждет суд.