В Воронеже будут судить водителя, врезавшегося в три машины и покалечившего своего пассажира

В суд передают дело пьяного водителя, устроившего масштабную аварию с пострадавшим.

ДТП произошло в середине мая 2020 года на 500-м километре дороги М-4 «Дон». В половине шестого вечера 51-летний водитель «Лады Гранта», следовавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, врезался в двигавшиеся впереди «Ниссан Премьера», «Дэу Нексия», «Ниссан Альмера». В аварии травмы получил 46-летний пассажир «Лады», медики оценили их как тяжкий вред здоровью. Нарушитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Дело рассмотрит Центральный райсуд.