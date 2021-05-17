Житель Воронежской области перечислил мошенникам 130 тыс за несуществующий мотоцикл

За 16 мая жертвами мошенников стали три жителя Воронежской области. Больше всех потерял 31-летний житель Павловского района, собиравшийся купить с рук мотоцикл.

Мужчина увидел привлекательную информацию на сайте бесплатных объявлений. Позвонил по указанному телефону, перевел продавцу в качестве залога 5 000 рублей. И на следующий день еще 125 000 рублей, так как продавец сообщил, что есть еще покупатели на мотоцикл. Хозяин агрегата обещал доставить его транспортной компанией. Прошло несколько дней, но мотоцикл так и не приехал к новому владельцу.

Будьте бдительны: на сайтах бесплатных объявлений достаточно мошенников, которые используют различные схемы для получения денег обманным путем. Задача аферистов - заставить вас заплатить за несуществующий товар. Предоплату обосновывают срочностью продажи, невозможностью встретиться лично из-за его нахождения в другом городе или банальной занятостью продавца. Чтобы обезопасить себя от мошенничества в интернете, внимательно изучайте текст объявления, если есть сомнительные моменты, откажитесь от покупки, не говорите свои личные данные продавцу/покупателю (паспортные данные и банковских карт), не переходите по ссылкам в сообщениях, загляните в профиль продавца и посмотрите на его совершенные сделки.