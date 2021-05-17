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Происшествия17 мая 2021 16:28

В Воронеже из-за подозрительного предмета оцепили школу №47

На улице Беговой работали полицейские и кинологи
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Днем 17 мая на территории школы №47 на улице Беговой прохожие обнаружили подозрительный предмет. Они сразу сообщили о находке в администрацию учебного заведения. Фотографии с места событий быстро распространились по интернету, вызывая тревогу горожан. На место срочно выехали полицейские и спасатели-кинологи. Школу оцепили, детей вывели на улицу. Оперативники обследовали предмет, который оказался пустым старым чемоданом.

Напомним, в связи с ЧП в казанской школе сейчас по всей России усилена охрана образовательных учреждений, а вопросам безопасности уделяется повышенное внимание. Руководителей воронежских школ призвали мониторить родительские чаты.

ЧП