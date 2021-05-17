Воронежец ударил ножом сына сожительницы, с которым выпивал

16 мая полицейских вызвали в БСМП: в приемное отделение поступил 33-летний мужчина с ножевым ранением живота.

Оперативники выяснили, что рану молодой человек получил во время пьянки с сожителем матери. Мужчины выпивали в доме на улице Дзотова, потом поругались, в итоге собутыльник схватил кухонный нож и ударил своего оппонента в живот. Мать, увидев сына в крови, вызвала медиков.

Подозреваемого задержали в Ленинском районе. 50-летний мужчина признался, у него нашли и нож, и запятнанную кровью одежду.

Теперь ему придется ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.