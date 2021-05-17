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Общество17 мая 2021 15:32

200 тыс компенсации многодетным воронежским семьям начнут выплачивать в конце мая

Это выплаты взамен земельных участков
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В конце мая 2021 года многодетным семьям начнут выплачивать по 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба облправительства.

Целевая единовременная компенсации положена взамен бесплатного земельного участка. Региональный закон о выплатах приняли весной. На компенсацию претендуют 250 семей.

Целевую сумму можно направить на улучшение жилищных условий: в качестве взноса на долевое строительство, на уплату первоначального взноса по кредитам, в том числе ипотечным, на приобретение жилья или строительство дома, покупку земельного участка.