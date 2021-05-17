Воронежец привез с родины мешок с коноплей

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В доме и на чердаке сарая у 40-летнего жителя Бутурлиновского района обнаружили пакет с сушеной коноплей общим весом около двух килограммов. Владелец частного дома пояснил, что использовал наркотик для личного употребления. Кусты наркотического растения мужчина, по его словам, собрал в августе прошлого года на территории Таловского района, откуда родом.

В отношении подозреваемого, кстати, ранее судимого за аналогичные преступления, возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.