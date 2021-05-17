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Общество17 мая 2021 14:35

В Воронеже новые урны для раздельного сбора мусора начали ржаветь сразу после установки

Мэрия намерена потребовать от изготовителя заменить некачественные контейнеры
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Урны для раздельного сбора мусора, которые недавно начали устанавливать на центральных улицах Воронежа, уже через пару недель выглядят удручающе. Горожане обратили внимание, что контейнеры, выполненные из металла, начали ржаветь по сварочным швам. Об этом воронежцы сообщили в соцсети.

В пресс-службе мэрии оперативно прокомментировали эту неприятность:

- Проблема уже выявлена заказчиками - комбинатами благоустройства. Поставщик иногородний, был отобран по результатам торгов. Ему уже направили претензию.

В горадминистрации заверили, что стребуют с подрядчика устранение недостатков вплоть до замены некачественных урн.