Погибшим в ДТП с «Ладой» байкером оказался хоккеист воронежского «Бурана»

Фото с сайта Воронежского хоккейного клуба "Буран"

В смертельном ДТП, произошедшем в Воронеже на улице Пятилетка в субботу, 15 мая, погиб 57-летний хоккеист , воспитанник воронежского клуба «Буран», ветеран хоккейного движения Михаил Паршин. Он ехал на мотоцикле «Harley-Davidson», когда на него вылетела «Лада Веста».

- Это ужасная трагедия, я даже не могу подобрать слова, чтобы описать то, что мы все чувствуем. Это невосполнимая утрата для нас. Прекрасный, очень уважаемый человек, который всегда был рядом даже в самые тяжелые времена, поддерживал "Буран", не пропускал ни одного матча. Это был настоящий друг и единомышленник. Мы искренне соболезнуем родным и близким, это очень тяжелая потеря. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, а его имя - в истории воронежского хоккея, - рассказал Михаил Бирюков, гендиректор хоккейного клуба "Буран".