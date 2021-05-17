Воронежская жилинспекция проведет проверку по сообщению СМИ о нашествии крыс в жилом комплексе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Государственная жилищная инспекция Воронежской области начала проверку по фактам, изложенным в сообщениях СМИ. Речь идет о жалобах жителей ЖК «Современник», расположенного на улице 9 Января, на засилие крыс. Грызуны в огромном количестве расплодились на контейнерной площадке, и даже нападают на людей. При этом, по словам местных жителей, УК не принимает мер к уничтожению крыс.

- Руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской области Диана Гончарова дала поручение провести проверку управляющей организации, обслуживающей жилые дома в жилом комплексе «Современник» по вопросу надлежащего содержания придомовой территории и контейнерных площадок, - рассказали в пресс-службе ГЖИ Воронежской области.