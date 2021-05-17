Воронежцев приглашают поучаствовать в налоговом диктанте

Масштабная образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант» пройдет в стране с 17 по 30 мая. Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.
Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант пройдет в формате онлайн-тестирования. Его продолжительность составит 60 минут. По итогам все получат электронные сертификаты.
Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на указанный e-mail.
Зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя способами:
- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах.