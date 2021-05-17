В Воронежской области на угоне машины попался мужчина, объявленный в федеральный розыск

Жительница села Хреновое Бобровского района сообщила в полицию о пропаже принадлежащего ей ВАЗ-2115. Оперативники по подозрению в угоне задержали 42-летнего местного жителя, который жил в арендованном доме в селе. Неподалеку от дома и обнаружили пропавший ВАЗ.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. При проверке по базам учета полицейские установили, что задержанный объявлен в федеральный розыск сотрудниками УФСИН по Воронежской области, поскольку еще в 2017 году его задержали в Каменском районе за рулем трактора в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания суд назначил мужчине обязательные работы, от исполнения которых он уклонился.

- Задержанный дал признательные показания и пояснил, что был знаком с потерпевшей и знал, где женщина хранила ключи от замка зажигания, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Сейчас он задержан.

По факту возбудили уголовное дело по статье«Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».