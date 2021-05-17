В Воронеже завершилось расследование дела начальника исправительной колонии, использовавшего заключенного в качестве рабочего на даче

Фото с сайта СУСК по Воронежской области

Воронежский СУСК завершил расследование дела в отношении 47-летненго бывшего начальника исправительной колонии УФСИН по региону, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Как установило следствие, воспользовавшийся своим положением руководитель в период с 10 октября по 14 ноября 2020 года привлекал одного из заключенных в качестве рабочего на строительство дачи своего отца. Заключенного вывозили с территории колонии, доставляли на отдаленный участок, где он выполнял различные работы.

- При этом обвиняемый вывозил заключенного из колонии под видом доставки на работу во исполнение якобы заключенного договора о предоставлении рабочей силы, вводя тем самым подчиненных в заблуждение. В период нахождения осужденного за пределами исправительного учреждения контроль за его действиями в установленном законом порядке не осуществлялся, что создавало реальную угрозу побега, - рассказали в пресс-службе СУСК по региону.

На следствии экс-руководитель ИК свою вину признал. Обвинительное заключение в ближайшее время отправится в суд для принятия решения.