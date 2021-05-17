Под Воронежем ВАЗ влетел в ограждение: пострадали два человека

Пострадавших госпитализировали Фото: из архива «КП»

В воскресенье в селе Можайское Каширского района Воронежской области произошло ДТП. По предварительной информации, 36-летний водитель и Новоусманского района на ВАЗ-21074 не справился с управлением во время движения по улице Первомойской и совершил наезд на ограждение. В результате аварии и водитель, и его 39-летний пассажир получили ранения и оказались в больнице. По факту аварии полицейские проводят проверку.

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировали 116 ДТП, в том числе в областном центре 83. Травмы в результате аварий получили 10 человек. Кроме того, полицейские зафиксировали 2670 административных правонарушений, совершенных участниками дорожного движения. Из них 2000 нарушений – это превышение разрешенной скорости, пять выездов на полосу встречного движения и семь проездов на запрещающий сигнал светофора. 27 водителей сели за руль в состоянии опьянения.