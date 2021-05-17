Воронежцы смогут узнать о профилактике укусов клещей и передаваемого через них энцефалита

На "горячей линии" расскажут, куда и как сдать на исследование кровососа Фото: из архива «КП»

В связи с началом сезона активности клещей управление Роспотребнадзора в период с 17 по 29 мая проводит «горячую линию» с целью разъяснения мер профилактики присасывания клещей и передаваемых через укус болезней, в том числе, и клещевого энцефалита. Специалисты также расскажут, что делать, если произошло присасывание клеща; куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща; познакомят с основными признаками болезни; расскажут, как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Консультации можно получить по бесплатному телефону 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-45).

Жители районов Воронежской области также могут обратиться в территориальные отделы ведомства:

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-18-15;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах:8(47391)4-56-46;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.