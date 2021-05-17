На Большой Воронежской экотропе восстановили мост в Мокром логу

Фото со страницы сообщества "Большая Воронежская Экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

Добровольцы откликнулись на призыв автора Большой Воронежской экологической тропы Алексея Саниева и, вооружившись инструментами, 16 мая полностью восстановили настилы через Мокрый лог на туристическом маршруте. Напомним, мостик разрушили вандалы в начале мая. Кто и зачем это сделал, остается загадкой. Возможно, столбы упали под тяжестью мото- или квадроциклов.

Кстати, случаи вандализма на Большой Воронежской экотропе нередки. Неизвестные вредители уже портили краской информационные стенды, ломали навигационные столбики и полевые укрытия.