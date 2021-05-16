Похитителя колес задержали воронежские полицейские

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее к стражам порядка обратился 32-летний воронежец и сообщил, что неизвестные «разули» его автомобиль «Кио Рио». Вечером он как обычно припарковал его на улице Костромской, а на утро обнаружил, что машина стоит на кирпичах.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, на место выехала следственно-оперативная группа. незамедлительно выехала по указанному адресу. Выяснилось, что злоумышленник орудовал ночью. С помощью домкрата открутил три колеса и скрылся с похищенным.

Через некоторое время похитителя удалось задержать в Южном микрорайоне. Им оказался 24-летний житель Новоусманского района. Он признался, что на своем автомобиле «Хендай» хотел поменять резину, но не было денег. Поэтому попросту решил позаимствовать их. Также, злоумышленник сообщил, что четвертое колесо открутить не смог, в связи с тем, что на нем были установлены крепежные секретные болты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».