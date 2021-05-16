Жителя Воронежской области приговорили к 140 часам обязательных работ за коноплю дома

Каширский райсудом приговорил 25 летнего местного жителя к 140 часам обязательных работ за хранение конопли дома. Его признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Об этом сообщили в суде 14 мая.

Было установлено, что в сентябре 2020 года, мужчина нашел недалеко от своего дома куст дикорастущей конопли, сорвал его, принес домой, измельчил и высушил. Месяц спустя к нему наведались правоохранители. Они при обысках обнаружили у него вещество растительного происхождения зеленого цвета. Как показала экспертиза, это марихуана. Ее масса составила 40,21 грамма, что относится к значительному размеру.