Житель Воронежской области три года ездил по поддельным правам, купленным в интернете

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Кантемировский райсуд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который три года водил машину с поддельными правами. Его признали виновным в использовании заведомо поддельного удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в суде 11 мая.

Злоумышленник в феврале 2018 года заказал на интернет-сайте поддельный бланк водительского удостоверения на свое имя. Получил его по почте. А 16 февраля 2021 года был задержан полицейскими, которые при досмотре обнаружили у него подделку.

Суд назначил ему ограничение свободы сроком на 4 месяца.

Приговор не вступил в законную силу.