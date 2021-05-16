Водителя в Воронежской области лишили прав на 126 месяцев

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Россошанском районе гаишники задержали 30-летнего местного жителя. Ночью 11 мая на улице Свердлова в Россоши он на «Дэу Нексия» на большой скорости осуществлял хаотичные маневры. Поскольку по видимым признакам мужчина был пьян, его решили «пробить по базе». Оказалось, что он с 2014 года не раз попадался в нетрезвом виде за рулем. Из-за чего его лишили прав водить транспортные средства на 126 месяцев. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 16 мая.

Также в январе 2021 года он был привлечен к уголовной ответственности за управление транспортным средством водителем, подвергнутым административному наказанию. Судом ему назначено 200 часов обязательных работ.

Кроме того, полицейские составили в отношении горе-водителя административный протокол за управление автомобилем, когда лишен на это права. Мировой суд назначил ему 5 суток административного ареста.